تقارير .. زياش يرحل عن تشيلسي في الصيف، وأتلتيكو مدريد أبرز المهتمين!

تقارير صحفية هولندية تؤكد رغبة نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش.

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم عن رغبة نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سوكر نيوز" الهولندية، والتي أكدت أن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق المدريدي قد أبدى إعجابًا كبيرًا باللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني قد يتحرك في الصيف المقبل من أجل الحصول على خدمات اللاعب في صفوف فريقه.

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ويعاني زياش بشكل واضح في صفوف تشيلسي في الموسم الجاري، بالأخص بعد قدوم توماس توخيل المدير الفني الجديد للنادي اللندني.

وقدم زياش مستويات طيبة تحت قيادة المدير الفني السابق للبلوز فرانك لامبارد، وكان دوره في الملعب أكثر حرية من ذلك الذي يحصل عليه مع توخيل.

ويرى النجم المغربي أن الأمر لو استمر بنفس الطريقة في صفوف تشيلسي فلا يوجد حل أمامه سوى الرحيل عن البلوز.

جدير بالذكر أن زياش كان قد لعب 25 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.