تقارير .. ريال مدريد يهدد انتقال عوار ليوفنتوس بعرض خيالي

ريال مدريد مهتم بضم حسام عوار من ليون، وحضر العرض المثالي للفريق الفرنسي ويهدد فرص يوفنتوس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي حسام عوار نجم ليون.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "تودو فيتشاهيس"، والذي أكد أن النادي الملكي يحضر عرضًا قويًا من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت التقارير أن عرض ريال مدريد سيكون عبارة عن قيمة مالية كبيرة لن يستطيع نادي ليون أن يرفضها عندما يقدمها نظيره الإسباني.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا - ورطة دفاعية لريال مدريد في مواجهة إنتر

بالإضافة للاعب ريال مدريد الحالي ماريانو دياز والذي لا يجد مكانًا في صفوف كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة.

وسبق لدياز أن لعب في صفوف ليون من قبل وقدم مستويات طيبة في موسم 2017-2018، مما يعني أنه لن يحتاج للكثير من الوقت للتأقلم على النادي الفرنسي.

ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات حسام عوار، حيث يريد يوفنتوس ضم اللاعب لصفوفه أيضًا في أقرب فرصة قادمة.

جدير بالذكر أن آرسنال سعى في الصيف الماضي للحصول على خدمات عوار، لكن تمسك ليون بقيمة مالية عالية أفشل المفاوضات.