تقارير .. ريال مدريد يفكر في الاستعانة بخدمات مدافع أرسنال

ريال مدريد يسعى لإيجاد بديل شاب لرافئيل فاران

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، يفكر في الحصول على خدمات ويليام ساليبا مدافع أرسنال الإنجليزي.

وتعاقد أرسنال مع المدافع الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من سانت إيتيان قبل أن يعيره إلى فريقه القديم بعقد مدته موسماً واحداً.

وتسعى إدارة الفريق الملكي، إلى إيجاد بديلاً لمدافع الفريق رافئيل فاران على المدى البعيد، مما جعلها تفكر في المدافع الشاب.

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وحدد زيدان ثلاثة أسماء شابة لتدعيم خط دفاعه على المدى البعيد وهي، بنوا بدياشيلي لاعب موناكو، وويليام سليبا لاعب أرسنال بالإضافة إلى أبو بكر كمارا لاعب مارسيليا.

وتعاقد ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو قادماً من بورتو مقابل 50 مليون يورو.