تقارير | ريال مدريد يفاضل بين ثلاثة لحل معضلة كاسيميرو

منهم الهدف الفرنسي القديم

ذكرت أحد المصادر المقربة من ريال مدريد، أن أزمة كورونا التي عصفت بالدوري الإسباني، جعلت إدارة فلورنتينو بيريز، تعيد فتح ملف البحث عن بديل للبرازيلي كاسيميرو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن الأولوية بالنسبة لإدارة النادي في أقرب ميركاتو بعد التخلص من لعنة كورونا، هي إيجاد بديل على نفس مستوى مسمار الوسط البرازيلي.

وقالت الصحيفة، إن زين الدين زيدان، حاول مع توني كروس وفيديريكو فالفيردي، إلا أنه تأكد من عدم قدرة مهندس الوسط على تأدية نفس الدور المحوري الذي يقوم به كاسيميرو، فيما لا يزال الشاب الأوروجوياني لمزيد من الثقة والخبرة، ليشغل نفس ابن قارته على دائرة الوسط.

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ولفت التقرير إلى أهمية كاسيميرو في تشكيلة زيزو الأساسية، من باب أنه بالكاد اللاعب الوحيد الذي لا يوجد بديل له في مركزه، وذلك استنادًا إلى لغة الأرقام، التي تقول إنه خاض 35 مباراة من أصل 38 لعبنا اللوس بلانكوس هذا الموسم.

وأبدى المصدر دهشته من تفريط زيدان في البديل الإستراتيجي للدولي البرازيلي، والإشارة إلى ماركوس لورينتي، الذي أبلى بلاءً حسنًا الموسم الماضي، إلى أن جاء المدرب الفرنسي، ليعجل بانتقال الشاب الإسباني إلى الجار العاصمي أتلتيكو مدريد.

ووفقًا ما ذكرته "آس"، فإن الإدارة الملكية تفاضل بين ثلاثة أسماء، للتخلص من صداع بديل كاسميرو، أولهم مراهق رين الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي تتوافر لديه كل الشروط المطلوبة، كشاب موهوب مؤهل ليكون مشروع لاعب وسط من الطراز العالمي، بالإضافة إلى صغر سنه، وهو ما يتماشى مع سياسة النادي، التي ترتكز في السنوات الماضية على استقطاب المواهب الخام من كل بقاع الأرض.

أما الثاني، فهو الهدف القديم بول بوجبا، وذلك لتحقيق أمنية زيدان، في ظل عدم استقرار مواطنه مع مانشستر يونايتد، حتى بعد فشل محاولة الصيف الماضي، بينما الخيار الثالث هو لاعب وسط ليل بوباكاري سوماري، لتقارب أسلوبه مع كاسيميرو، وسعره لن يزيد عن 60 مليون يورو –مثل كامافينجا- بحسب التقرير.