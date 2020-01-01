تقارير .. ريال مدريد يعوض حكيمي بعطال

عربي آخر يمين دفاع الملكي؟

أشارت تقارير فرنسية إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع يوسف عطال، نجم نيس، من أجل تعويض رحيل أشرف حكيمي هذا الصيف نحو إنتر.

حكيمي انتقل إلى النيراتزوري مقابل قرابة 40 مليون يورو بعد انتهاء إعارته في صفوف بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم في ألمانيا.

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وذكرت "le10sport" أن زين الدين زيدان يتابع عن قرب تطور عطال بعد الموسم المميز الذي قدمه، والعروض القوية مع نيس الفترة الماضية.

ويملك ريال مدريد حالياً يمين الدفاع فقط داني كارفخال، وسيعود ألفارو أودريوزولا من الإعارة في بايرن ميونخ، ولكن لا يدخل في حسابات زيدان بحسب التقارير.

وأوضح التقرير الفرنسي أن زيدان معجب بقدرة عطال على شغل أكثر من منصب يمين الملعب، مما يعطيه مرونة كبيرة في اختياراته.

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نقطة أخرى قد تشجع مدريد في التحرك نحو الدولي الجزائري هو أن سعره يقدر فقط في حدود 20 مليون يورو من ناديه الفرنسي.

عطار شارك في 14 مباراة فقط الموسم الجاري بسبب معاناته مع الإصابة، وساهم في ثلاثة أهداف ما بين التسجيل والصناعة.