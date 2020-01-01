تقارير .. ريال مدريد يعرض بيل على فريق أمريكي

الجناح الويلزي اعترف برغبته في المغادرة إلى أمريكا

أكد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، رغبته في الانضمام إلى أحد فرق الدوري الأمريكي في المستقبل مما يضيف إلى تكهنات مغادرة اللاعب في أقرب وقت ممكن.

بيل انضم إلى ريال مدريد في صيف 2013 كأغلى صفقة وقتها وحقق مع الملكي بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أشار في الصيف الماضي إلى رغبته في التخلي عن بيل، وكان اللاعب قريبًا من الرحيل إلى الدوري الصيني.

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ريال مدريد يعرض بيل على فريق أمريكي

20 مايو

كشفت صحيفة "أتلتيك" في نسختها الأمريكية أنّ نادي ريال مدريد تواصل مع فريق من الدوري الأمريكي لأجل بيع اللاعب.

ورغم أنّ الشائعات ربطت بيل باللعب في إنتر ميامي، فريق ديفيد بيكهام، لكن الصحفية لم تذكر اسم النادي.

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وقال بيل في تصريحات لبرنامج Hat-Trick podcast: "أحب كثيرًا الدوري الأمريكي وأراه يتطور مع مرور السنوات بصورة رائعة، المستويات ترتفع والفرق تتطور وكذلك الإمكانيات هناك".

وتابع: "حينما نلعب في الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم وأرى الملاعب هناك رائعة".

اللاعب الويلزي واصل: "أغلب اللاعبين في العالم يرغبون في اللعب بأمريكا في الوقت الحالي وأنا بالطبع أحدهم".

وحول قرار رحيله عن توتنهام والانضمام إلى ريال مدريد، أردف: "مع السبيرز كنت أقضي فترات رائعة، والجمهور تعامل معي بشكل عظيم لكن لم يكن من السهل رفض عرض ريال مدريد لقد شعرت بأنهم يرغبون في ضمي".

واختتم: "حاولت تعليم عدد من لاعبي ريال مدريد ممارسة رياضة الجولف، ولكن لوكا مودريتش هو أكثر من عانيت معه ولم يتمكن من تسديد أي كرة صحيحة وفي الأخير ادعى أن ظهره يؤلمه".

جدير بالذكر أنّ عدد من لاعبي ريال مدريد أكدوا رغبتهم في استئناف الموسم الجاري بهدف الفوز باللقب.