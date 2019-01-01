الانتقالات

تقارير .. ريال مدريد يستقر على موعد ضم هدفه القديم

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GEOFFROY VAN DER HASSELT / Colaborador
صدمة لرئيس توتنهام دانيال ليفي

على النقيض مما يتردد في وسائل الإعلام البريطانية على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية، قالت إحدى الصحف المقربة من ريال مدريد، إن صفقة صانع ألعاب توتنهام كريستيان إريكسن لن ترى النور في الميركاتو الشتوي المرتقب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن إدارة النادي الملكي اتفقت مع وكيل أعمال الدولي الدنماركي على توقيع العقود في يناير المقبل، مع تأجيل عملية الانتقال لنهاية الموسم، حيث سيكون عقد صاحب الـ27 عامًا مع السبيرس قد انتهى.

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والمعروف أن اللوس بلانكوس حاول من قبل الانقضاض على لاعب أياكس أمستردام السابق، تحديدًا في صيف 2018، إلا أن مبالغة دانيال ليفي في شروطه المادية، باشتراط الحصول على مبلغ ضم قُدر آنذاك بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، حال دون إتمام الصفقة.

في الوقت ذاته، أشار نفس المنبر الإعلامي المدريدي إلى أن رئيس النادي اللندني يُمني النفس ببيع إريكسن مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، للاستفادة منه ماديًا وتوفير أموال لإعادة استثمار الفريق بدلاً من خسارة اللاعب بموجب قانون بوسمان، إلا أنه لم ولن يتلق أية عروض، وذلك بناء على رغبة اللاعب واتفاقه مع الميرينجي.

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أيضًا إذاعة "كادينا كوبي"، بصمت على صحة المعلومة، بالتأكيد أن إريكسن اتفق شفهيًا مع مسوؤلي ريال مدريد على توقيع العقود في الشتاء، ما يعني أنه سيبقى في الجزء الأبيض من شمال لندن لنهاية الموسم، ليذهب بعد ذلك إلى معقل الريال في صفقة انتقال حر.

 

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