تقارير .. ريال مدريد يبدأ مفاوضات شراء جوهرة رين

100 مليون يورو في لاعب لم يتجاوز عمره 17 عامًا

ترددت أنباء في بعض الصحف الفرنسية، عن بدء اهتمام ريال مدريد بمتوسط ميدان رين إدواردو كامافينجا، من أجل التوقيع معه قبل الغريم الكاتالوني برشلونة.

وقالت صحيفة "ليكيب" في غلاف نسختها المطبوعة "ريال مدريد يطارد كامافينجا"، وذلك بعد ظهوره بمستوى لافت للأنظار مع في وسط ناديه الفرنسي.

ويبصم الأنجولي الأصل / الفرنسي الجنسية على موسم استثنائي في الليج1، وفي وقت قياسي، تّحول لواحد من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الفرنسي، ليصبح هدفًا لزعماء القارة العجوز، في مقدمتهم النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الميرينجي بدأت مفاوضات جس نبض النادي الفرنسي، على أمل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال صاحب الـ17 عامًا إلى "سانتياجو بيرنابيو" في أقرب فرصة.

في الوقت ذاته، أوضح المصدر أن النية داخل مجلس إدارة رين تتجه نحو الإبقاء على صاحب القدم اليسرى، إلا أن الريال على استعداد لإغراء نظيره الفرنسي بمبلغ لا يقاوم.

وذكر المصدر أن عملاق الليجا سيعرض على رين حوالي 100 مليون يورو، وهو مبلغ من الصعب رفضه في لاعب لم يتجاوز ربيعه الـ17.

وانفجرت موهبة كامافينجا منذ بداية الموسم الجاري، وشارك مع فريقه في 21 مباراة حتى الآن، ويوم الأحد الماضي كان على موعد مع هدفه الأول في مسيرته الاحترافية، في مواجهة ليون، التي جرت على معلب الأخير "جروباما"، وانتهت بالهدف الرائع الوحيد، ليقفز رين إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الليج1.