تقارير - روما يعرض العلاج على زوجة ناينجولان المصابة بالسرطان

زوجة النجم البلجيكي رادجيا ناينجولان تكشف عن تعرضها لمرض السرطان، وتقارير صحفية تؤكد وجود عرض من روما لتحمل تكاليف العلاج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت كلاوديا لاي زوجة النجم البلجيكي رادجيا ناينجولان نجم روما السابق وإنتر الحالي عن إصابتها بمرض السرطان مؤخرًا.

جاء هذا في بيان نشرته كلاوديا ناينجولان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وأكدت من خلاله أنها قد بدأت بالفعل رحلة العلاج الكيميائي.

وكتبت كلاوديا: "خلال الشهر الماضي اكتشفت أنني كنت أعيش في كابوس، كنت أتمنى لو كان كابوسًا، وتمنيت لو أن ذلك اليوم لم يأت أبدًا".

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وأضافت: "بداية من اليوم بدأت فصل جديد في حياتي، العلاج الكيميائي، ومن كان يتخيل أنني في وقتًا ما أخشى أن أبدأ يوم جديد".

وأكملت: "لا أملك سوى نسيان الدموع والذهاب لمقاتلة ذلك الوحش القبيح، وتمني الحظ السعيد لكل من يعيش نفس الكابوس، لا تفقدوا ابتسامتكم أبدًا".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أشارت لوجود عرض من نادي روما لتحمل تكاليف علاج زوجة لاعبهم السابق في الفترة المقبلة.