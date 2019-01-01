تقارير .. رانييري يقترب من خلافة دي فرانشيكو في سامبدوريا

هل يعود رانييري إلى التدريب من جديد في إيطاليا؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن الإيطالي كلاوديو رانييري أصبح قريباً من تولي مهمة تدريب سامبدوريا، خلفاً لدي فرانشيسكو.

وأعلنت إدارة سامبدوريا، إقالة دي فرانشيسكو خلال الأسبوع الحالي، بعد البداية المخيبة للآمال الموسم الحالي.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن إدارة النادي اجتمعت اليوم مع رانييري، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود خلال الساعات القادمة.

وخاض رانييري الموسم الماضي، رحلة تدريبية قصيرة في إيطاليا عندما قاد روما كمدرب مؤقت منذ مارس 2019 وحتى نهاية الموسم، تمكن خلالها من الفوز في ست مواجهات والتعادل في أربعة، والهزيمة في مناسبتين.

وارتبط اسم سامبدوريا في الفترة الماضية، بالتعاقد مع جينارو جاتوزو مدرب ميلان الأسبق، ولكنه المفاوضات فشلت.

جدير بالذكر أن سامبدوريا، لم يحقق الانتصار إلا مرة وحيدة في بطولة الدوري، وتعرض إلى ست هزائم يتذيل بهم جدول الترتيب.