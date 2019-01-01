تقارير: رئيس الاتفاق السعودي في مصر لإنهاء صفقة لابا كودجو

مهاجم نهضة بركان قد ينتقل إلى الاتفاق السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يدرس خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، عقد جلسة مع وكيل أعمال المهاجم التوجولي لابا كودجو، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، تمهيدًا للتعاقد معه.

كودجو شارك مع نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك المصري، بالبطولة التي حسمها الأخير لصالحه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الدبل وصل إلى مصر أخيرًا، وهدفه هو العودة إلى السعودية بموافقة كودجو على الانضمام إلى فريق الاتفاق، في ظل منافسة فريق مصري وآخر فرنسي.

موسم محلي مخيب لفريق #الهلال، لم يتوقعه أحد، بعد استعداد كبير قبل بدايته، وذلك بالتدعيم سواء باللاعبين أو الجهاز الفني، الآن سنرصد معكم عبر التغريدات التالية ما يحتاجه الزعيم للعودة من جديد إلى البطولات.👇 pic.twitter.com/taLP1OA3MG — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 27, 2019

إدارة الاتفاق كانت قد تواصلت مع وكيل أعمال لابا كودجو "شقيقه"، للتعرف على طلبات اللاعب المادية المرتفعة من أجل الانتقال للفريق السعودي.

وينتهي عقد لابا كودجو مع نهضة بركان المغربي، بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر والانتقال له في صفقة انتقال حر.

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المهاجم التوجولي يحتل صدارة هدافي بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 8 أهداف، والدوري المغربي بـ18 هدفًا، متساويًا مع محسن ياجور مهاجم الرجاء البيضاوي.