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تقارير: رئيس الاتحاد السوري سيستقيل بعد الخروج الآسيوي

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المنتخب السوري ودع كأس آسيا بدون تحقيق أي انتصار

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية على أن فادي دباس، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، اقترب من تقديم استقالته من منصبه، بعد خروج منتخب سوريا من كأس آسيا.

المنتخب السوري ودع بطولة كأس أمم آسيا، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال البطولة، حيث تعادل مع فلسطين وخسر من الأردن وأستراليا.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن دباس قرر بشكل نهائي الاستقالة من منصبه بعد خروج سوريا المبكر من كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

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الاتحاد السوري سيصدر بيانًا رسميًا للاعتذار إلى الجماهير السورية، بعد الخروج من كأس أمم آسيا 2019.

البيان سيتضمن أيضًا تقديم فادي دباس باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة السوري، وأيضًا مدير المنتخب، وسيحمل نفسه مسؤولية عدم عبور نسور قاسيون للدور الثاني.

منتخب سوريا كان مرشحًا للمنافسة على لقب كأس آسيا، ولكن تعرضت الجماهير لصدمة كبيرة بعد فشله في التأهل إلى الدور الثاني، والخروج من دور المجموعات.

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