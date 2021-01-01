تقارير: رئيس الأهلي يجتمع بالسومة في منزله ويفشل في إقناعه بالتجديد

هل ينجح رئيس الأهلي في إقناع السومة بالتجديد؟

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، اجتمع مع السوري عمر السومة مهاجم فريقه في منزله، من أجل بحث مسألة تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

السومة دخل في الفترة الحرة، التي تتيح له الانتقال لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه الأهلي، لينتقل إلى الفريق الآخر في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الاجتماعات التي حدثت مؤخرًا بشأن موضوع تجديد عقد عمر السوم، لم يتم حسمها حتى هذه اللحظة.

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الصحيفة أضافت أن آخر الاجتماعات تم في منزل رئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة منذ يومين، واستمر حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم الثاني، ولم يتم حسم أمر التجديد.

عمر السومة أكد خلال تصريحات عقب مباراة فريقه الأهلي أمام القادسية، على أن مسألة تجديد عقده لا يوجد بها أي جديد حتى الآن، ليتأكد ما أشارت إليه الصحيفة.

وقدم السومة الكثير من التنازلات من أجل الاستمرار مع الأهلي، حيث اتفق مع الإدارة في عدة نقاط ببنود العقد الجديد، ولكن النتيجة في النهاية هي عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

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الأهلي تلقى خسارة من نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.