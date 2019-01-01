تقارير | ديبالا إلى مانشستر يونايتد خلال ساعات

مصادر إيطالية ترجح إتمام الصفقة التبادلية بين لوكاكو وديبالا خلال 48 ساعة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن باولو ديبالا يقترب أكثر من مانشستر يونايتد والصفقة في إطار الحسم خلال الساعات المقبلة.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن اقتراب ديبالا من الشياطين الحمر في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها لوكاكو إلى يوفنتوس.

وعقب الكثير من التضاربات في الأنباء بخصوص ذلك، تحدثت لاجازيتا ديلو سبورت على لسان أكثر من صحفي موثق حول الاقتراب من حسم الأمور.

وزاد من ذلك تأكيد وكيل أعمال لوكاكو نفسه أن وجهته المقبلة قد حسمت بالفعل، دون أن يتحدث عن اسم الفريق الذي سينضم إليه المهاجم البلجيكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

ولكن حسب ما أفادت به المصادر فإن يوفنتوس سيكون هذه الوجهة بالشكل الذي يجعل ديبالا فيه لاعبًا لمانشستر يونايتد وفق صفقة تبادلية.

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يذكر أن باولو ديبالا كان قد طلب الرحيل عن يوفنتوس بشكل ضمني عقب تهميش أدواره في الفريق بشكل كبير خلال الموسم المنصرم.