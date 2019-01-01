تقارير | دوناروما ولاكسالت وسيلفا على طاولة بيع ميلان

ماذا سيفعل الروسونيري في صفقات البيع؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تناولت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية تحركات البيع في ميلان، والمتوقع ازديادها لإنهاء مسألة اللعب المالي النظيف بشكل قاطع.

وحتى الآن تعاقد الروسونيري مع 5 لاعبين، ولكنه لم يتخلّ سوى عن باتريك كوتروني وستيفان سيميتش بمجموع 21 مليون يورو.

بداية المتوقع رحيلهم في هذا الميركاتو هو جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق البالغ من العمر 20 عاماً، والمحاط باهتمام باريس سان جيرمان على وجه التحديد، تعويضاً لرحيل جيانلويجي بوفون العائد لتوه إلى يوفنتوس.

ويرغب ميلان في الحصول على 50 مليون يورو ثمناً لحارسه، في الوقت الذي يعرض به باريس 20 مليون بالإضافة إلى حارسه ألفونس أريولا.

على الناحية الأخرى يقترب دييحو لاكسالت من الخروج على سبيل الإعارة مع حق الشراء، وسط اهتمام أتالانتا وبارما، حيث سيجتمع وكيل اللاعب بإدارة الروسونيري يوم الثلاثاء.

أيضاً لا يزال موقف هاكان تشالهانوجلو غير محدد على الرغم من محاولاته للاندماج بمنظومة المدرب الجديد ماركو جيامباولو، حيث صرح أن هذا العام سيكون عامه مع ميلان، رغم ذلك يواصل لايبزيج الألماني محاولاته للتعاقد مع اللاعب المقدر سعره بين 20 و25 مليون يورو.

أما عن البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم الفريق والذي عاد من إعارة مخيبة مع موناكو، يرتبط اللاعب بالانتقال إلى فالنسيا الإسباني، حيث يطالب ميلان بـ25 مليون يورو للتخلي عنه.