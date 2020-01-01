تقارير .. دراسة حضور الجماهير لديربي الرياض بنهائي كأس الملك

هل تشهد مواجهة الهلال والنصر حضورًا جماهيريًا؟

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي بالإضافة للجهات المعنية، يدرسون قرارًا بحضور الجماهير في مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتم تحديد موعدًا مقترحًا يوم 28 من نوفمبر المقبل، لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، بعد نجاحهما في التأهل إلى المباراة النهائية.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن مسؤولي وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير، بنسبة قد تصل إلى 40%، في نهائي كأس خادم الحرمين بين الهلال والنصر.

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الهلال تأهل إلى نهائي كأس الملك، بعد الفوز على أبها بهدفين دون رد، سجلهما سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو، ليقودا الزعيم إلى نهائي البطولة.

فيما نجح النصر في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي العالمي بيتروس ماتيوس وجونزالو مارتينيز "باتي"، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد، اللاعب السوري عمر السومة.

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وتشهد مدرجات الملاعب السعودية غياب الجماهير، منذ الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".