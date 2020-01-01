تقارير .. خوان ماتا يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي

ماتا قد ينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف.

أكدت تقارير صحفية، على أن الإسباني خوان ماتا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تلقى عرضًا من الدوري السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماتا الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، قام بتجديد عقده خلال صيف 2019 مع مانشستر يونايتد، ولكنه لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه، تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات إيان ماكجاري، عن تلقي خوان ماتا عرضًا مغريًا لمغادرة مانشستر يونايتد، على أن يستكمل مشواره في الدوري السعودي للمحترفين.

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ماكجاري قال خلال تصريحات صحفية: "هناك حركة مفاجئة لخوان ماتا، حيث تلقى عرضًا مربحًا للغاية من أجل الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، والانتقال إلى المملكة العربية السعودية".

الصحفي أشار إلى أن ماتا يمتلك عرضًا بقيمة 15 مليون دولار في الموسم، للانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن مانشستر يونايتد لم يتحدث مع اللاعب حول مستقبله حتى الآن.

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ورفض إيان الكشف عن اسم النادي الذي يريد ضم خوان ماتا، ولكن والد اللاعب "وكيل أعماله" واثق من أن النادي الإنجليزي سيقوم بإطلاق سراح نجله، ليختار وجهته الجديدة، بعد أن تم تمديد عقده لمدة عام آخر بشكل اختياري.

خوان سبق له ولعب في صفوف ريال مدريد وفالنسيا في إسبانيا، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي الذي تألق معه، لينتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2014.