تقارير .. خطوة واحدة تفصل سيرينو عن الانضمام للأهلي

هل ينجح مسؤولي الأهلي في ضم سيرينو من صن داونز؟

أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية، على أن إدارة النادي الأهلي، توصلت لاتفاق مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، أن هناك اتفاق تم بين الأهلي وسيرينو، ولكن نادي صن داونز يتمسك بالحصول على المزيد من الأموال، للموافقة على رحيل اللاعب الأوروجوياني.

الصحيفة الجنوب إفريقية، أكدت على أن سيرينو سينضم للأهلي على حساب السنغالي أليو بادجي، الذي خرج من حسابات المدير الفني الحالي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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وهناك رغبة حقيقية من جانب سيرينو للانتقال إلى شمال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري مع صن داونز خلال المواسم الثلاثة الماضية، لخوض تجربة احترافية جديدة.

ويعد سيرينو واحدًا من أهم عناصر فريق صن داونز خلال السنوات الأخيرة، حيث تدرب تحت قيادة مدرب الأهلي الحالي بيتسو موسيماني، الذي تعهد لمسؤولي القلعة الحمراء بتسهيل مهمة التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني.

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الأهلي حسم صفقة ضم طاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب، بالإضافة لاقترابه من الإعلان عن التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، وأحمد رمضان بيكهام مدافع فريق وادي دجلة.