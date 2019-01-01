تقارير | خاميس يبقى في ريال مدريد

الكولومبي لن يرحل على عهدة بيدريرول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب خاميس رودريجيز صانع الألعاب الكولومبي من البقاء في ريال مدريد الإسباني.

وبحسب برنامج التشيرينجيتو ومقدمه جوسيب بيدريرول المقرب من الميرينجي، فإن إصابة ماركو أسينسيو طويلة الأمد غيرت موقف خاميس في سانتياجو بيرنابيو.

وقال بيدريرول في برنامجه:"خاميس سيبقى الآن مع ريال مدريد. إصابة ماركو أسينسيو غيرت الأمور في ريال مدريد".

وأوضح:"النادي اتخذ قراره بالاحتفاظ باللاعب".

وكان رودريجيز قد انتقل إلى بايرن ميونيخ لمدة عامين على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ويقترب من الرحيل مجدداً وسط اهتمام نابولي وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن أسينسيو قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الفترة التحضيرية، ومن المرجح عدم عودته قبل مارس 2020.