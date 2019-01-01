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تقارير – خاميس رودريجيز لاعباً في صفوف نابولي الموسم القادم

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Getty Images
رحلة جديدة للكولمبي الدولي ولكن هذه المرة في إيطاليا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية كولومبية إلى أن خاميس رودرجيز، لاعب ريال مدريد قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم القادم من بوابة نابولي.

ويشارك الدولي الكولومبي الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل.

وفقاً لشبكة espn النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ.

وقضى خاميس موسمين في صفوف الفريق الألماني، لعب خلالهم 67 مباراة، سجل فيهم 15 هدفاً وصنع 20 آخرين.

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ورفض الكولمبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

ومن المتوقع أن ينهي فريق الجنوب الإيطالي، الصفقة مقابل 10 مليون يورو لفترة إعارة موسم واحد، أو الشراء مقابل 40 مليون.

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