تقارير - خالد جلال يقترب من تدريب الهلال السوداني

خالد جلال يقترب من منصب المدير الفني للهلال.. وأمير عزمي ضمن الجهاز المعاون

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إدارة الهلال السوداني اقتربت من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل صلاح آدم.

وكان صلاح آدم قد رحل بعد قرار الإقالة من إدارة الهلال السوداني عقب الهزيمة من الأهلي المصري، ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ودخل أكثر من عنصر مصري دائرة اهتمامات إدارة النادي السوداني، خلال الساعات الأخيرة لتولي منصب المدير الفني خلفًا لآدم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن خالد جلال المدير الفني الأسبق للزمالك اقترب من تولي منصب المدير الفني في الفريق السوداني.

وأشارت التقارير أن أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق للزمالك، سيكون ضمن الجهاز المعاون للفريق السوداني في حال نجاح المفاوضات مع خالد جلال.

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خالد جلال تولى تدريب الزمالك أكثر من مرة في مواقف صعبة وأوقات بها أزمات، وقدم مستوى أكثر من طيب وتوج ببطولة الكأس.