تقارير .. حمد الله يفكر في الرحيل عن النصر والعودة إلى قطر

هل يرحل المهاجم المغربي عن النصر مستقبلًا؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، يدرس فكرة الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

ويعد حمد الله واحدًا من العناصر الأساسية والمهمة للغاية في صفوف نادي النصر، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي، وغيابه دائمًا ما يكون مؤثرًا.

وأشارت صحيفة "le360" المغربية الناطقة بالفرنسية، إلى أن حمد الله يثير الشكوك حول رغبته في الاستمرار مع نادي النصر، بعدما تواجد لفترة طويلة في بلاده المغرب خلال الفترة الماضية.

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الصحيفة المغربية أكدت على أن حمد الله يدرس فكرة الرحيل عن النصر، وأن اللاعب يريد العودة مجددًا للعب في الدوري الإماراتي، بعد انتهاء مشواره مع النصر.

كما تحدثت الصحيفة عن بعض سلوكيات حمد الله التي تسببت في إيقاعه في عدد من المشكلات والأزمات المتكررة مع الأجهزة الإدارية والفنية وزملائه، ليكون هو السبب الرئيسي وراء رغبته في الرحيل.

جاء ذلك في ظل تردد بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول اهتمام نادي السد القطري بالتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حمد الله لعب في الدوري القطري قبل الانضمام إلى نادي النصر، في ناديي الجيش والريان، من 2015 حتى 2018.