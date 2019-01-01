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تقارير: حسين المقهوي يفاضل بين النصر والاتحاد

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لاعب الأهلي قرر عدم الاستمرار والرحيل
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أصبح حسين المقهوي، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، قريبًا من الانتقال لفريق نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المقهوي يرغب في عدم الاستمرار مع الأهلي، وذلك مع نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي في يونيو الجاري.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودي، إلى أن حسين المقهوي أصبح قريبًا  من الانتقال لفريق النصر خلال الموسم المقبل.

وتلقى حسين المقهوي عرضين خلال الأسبوع الماضي، الأول من فريق الاتحاد والثاني من النصر، للحصول على خدماته.

اختيارات المحررين

ويفاضل المقهوي بين العرضين خلال الفترة الحالية، من أجل الاختيار بينهما، حيث يتميزا العرضين بالمزايا المالية وغيرها لتحفيزه للتوقيع.

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