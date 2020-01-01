تقارير: حسن شحاتة مرشحًا لتدريب النجم الساحلي التونسي

جاريدو اقترب من الرحيل عن النجم الساحلي التونسي.

اقترب المدرب المصري حسن شحاتة، من تولي مهمة تدريب فريق النجم الساحلي التونسي، خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله ضمن أهداف جوهرة الساحل حاليًا، مع اقتراب رحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

النجم الساحلي يفكر في إقالة جاريدو من منصبه، بسبب تصريحاته الأخيرة، التي هاجم فيها إدارة جوهرة الساحل، بسبب عدم حصول اللاعبين على مستحقات، كما هاجم أيضًا جماهير ناديه، بسبب هجومهم على لاعبيه.

وأشارت صحيفة "تونس فووت" بالنسخة الفرنسية، إلى أن رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي، بدأ في البحث عن مدرب بديل للإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الحالي للفريق.

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ومن الممكن أن يصل حسن شحاتة إلى تونس خلال الساعات المقبلة، للاجتماع مع رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي، للتفاوض بشأن قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

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وكانت آخر تجارب شحاتة في التدريب، مع فريق بتروجيت موسم 2016-2017، قبل الرحيل عن الفريق البترولي في نفس الموسم، وكان مرشحًا للعودة لتدريب منتخب مصر.

صحيفة "الصباح" التونسية أكدت على أن رضا شرف الدين اجتمع مع جاريدو لمدة 3 ساعات، للاتفاق على فسخ العقد بالتراضي أمس الأربعاء، ولم يصل الطرفين لأي اتفاق حتى الآن.

وأوقعت قرعة دور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فريق النجم الساحلي، في مواجهة مع الوداد البيضاوي المغربي، على أن يواجه الفريق الفائز من تلك المواجهة، المنتصر من مواجهة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.