تقارير: حازم إمام يؤجل العروض ويفضل الاستمرار في الزمالك

هل يستمر حازم إمام رفقة الزمالك؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مصير حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك مع النادي خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم.

حازم إمام ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقع لأي فريق خلال الـ6 أشهر المقبلة دون الرجوع للأبيض.

ويواجه الزمالك أزمة كبيرة في الجبهة اليمنى بعد رحيل حمدي النقاز ورغبته في فسخ التعاقد مع النادي بسبب تأخر المستحقات.

وأكدت تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن حازم إمام أجل أي مناقشة لعروض في الوقت الحالي، رافضًا فكرة الرحيل عن النادي.

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وأضافت التقارير أن اللاعب تلقى بعض العروض خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن الفريق الأبيض ولكنه يرغب في الاستمرار.

ولم يفتح مسؤولو الزمالك مفاوضات التجديد مع قائد الفريق خلال الفترة الحالية، حيث يمر الفريق بمرحلة صعبة في الموسم وفاصلة.