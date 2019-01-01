تقارير: جيسوس يقترب من روما الإيطالي بعد رحيله من الهلال

المدرب البرتغالي قد يتولى مهمة تدريب روما الإيطالي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية برتغالية، على أن جورج جيسوس، المدير الفني السابق لفريق نادي الهلال السعودي، اقترب من تولي مهمة تدريب فريق روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

جيسوس رحل عن تدريب الهلال بالتراضي بين الطرفين، حيث تعاقد الفريق السعودي مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

صحيفة "أبولا" البرتغالية، أكدت على أن جيسوس سيتوجه نحو إيطاليا خلال الأيام المقبلة، لكي ينهي الاتفاق مع مسؤولي نادي روما على كافة تفاصيل التعاقد.

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ورحل جيسوس عن تدريب الهلال، بسبب أزماته مع اللاعبين، بالإضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل دائمًا عن النادي والدوري السعودي للمحترفين.

وكان المدرب البرتغالي جيسوس قد تولى مهمة تدريب الهلال بداية الموسم الحالي، قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي الذي أنهى علاقته به لتدريب الفريق السعودي.