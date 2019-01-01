تقارير - جمال بلماضي يرفض تدريب أهلي جدة

أهلي جدة يسعى للتعاقد مع مدير فني جديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، من تولي تدريب أهلي جدة خلال المرحلة المقبلة.

وكان أهلي جدة قد أعلن إقالة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق بعد السقوط أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، على رفض بلماضي ترك تدريب منتخب الجزائر، لتولي مهمة قيادة أهلي جدة خلفًا لبرانكو.

وأشارت التقارير أن بلماضي أكد أنه يرفض فكرة الرحيل عن المنتخب الجزائري ويجهز في الوقت الحالي لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

إقرأ أيضًا - 5 أندية بالدوري السعودي يرفضون دوري الرديف

وكان أهلي جدة قد عرض على جمال بلماضي راتبًا شهريًا ما يقرب من 180 ألف يورو، أي ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه مع المنتخب الجزائري.