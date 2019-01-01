تقارير | جلطة سراي يسعى للتعاقد مع النني
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كشفت تقارير صحفية عن رغبة جلطة سراي التركي في التعاقد مع محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي.
وبحسب موقع فوتبول أرينا التركي، فإن المدرب سوكرو هانيدار يتواجد في إنجلترا الآن لمراقبة الخيارات المتاحة لتدعيم الوسط.
وأوضحت التقارير أن النني سيكون سادس صفقات النادي هذا الصيف، حيث كان ضمن 3 مرشحين لارتداء قميص الفريق التركي.
وسيتقدم النادي بعرض لضم لاعب المقاولون العرب وبازل السويسري السابق على سبيل الإعارة.
ولم يشارك المصري الدولي مع فريقه في البريميرليج سوى في 379 دقيقة عبر 8 مباريات، لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهم.
يذكر أن النني -27 عاماً- يملك عقداً مع الجانرز ينتهي في صيف 2022.