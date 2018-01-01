تقارير - جروس يرفض ضم عبدالله السعيد في الشتاء

الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه في ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مفاجأة في رأي جروس، في ضم عبدالله السعيد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة حول اهتمام الزمالك بضم عبدالله السعيد، من أهلي جدة في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط وسط الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن جروس يرفض ضم عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأنه لا يحتاجه في الفترة المقبلة من الموسم. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

جول 25 - ياسين بونو: إشادة العرب تُشعرني بالفخر والمغرب ستنافس على لقب إفريقيا

وأضافت التقارير أن رؤية جروس تعود لعدم حاجته لأي لاعب جديد في مركز السعيد في الفترة المقبلة من الموسم الحالي.

ويحاول بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك بإقناع جروس بضم عبدالله السعيد باعتبار الصفقة جماهيرية في المقام الأول.

إقرأ أيضًا - الإسماعيلي يستفز مازيمبي قبل مواجهته بدوري أبطال أفريقيا

وكان السعيد وقع للزمالك في وقت سابق، قبل تجديد عقده مع الأهلي وتجميده وعرضه للبيع وانتقاله إلي ناديه السعودي.