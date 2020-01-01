تقارير - جالطة سراي يحسم موقفه من بيع مايكون للنصر نهائيًا

مايكون قدم مستويات أكثر من رائعة مع النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مصير عرض النصر السعودي لضم مايكون بصفة نهائية من جالطة سراي التركي.

مايكون قدم مستويات أكثر من ممتازة خلال فترة الإعارة، مما دفع إدارة النادي بالتقدم بعرض للحصول على خدماته بشكل نهائي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصباح" التركية، اليوم الجمعة، أن إدارة جالطة سراي حسمت موقفها من بيع مايكون إلى النصر بشكل نهائي.

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وأشارت الصحيفة إلى موافقة إدارة النادي التركي على بيع مايكون بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع التوصل لاتفاق مادي.

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ويسعى النصر لتدعيم صفوفه خلال فترة التوقف الحالية للعودة للمنافسة على لقب الدوري والدفاع عنه بعد أن توج به الموسم الماضي.

تمر الكرة السعودية في الوقت الحالي بفترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم.