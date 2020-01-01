تقارير: جاريدو يصل المغرب لتوقيع عقود تدريبه لفريق الوداد

جاريدو سيقود تدريب الوداد المغربي، خلفًا للفرنسي ديسابر.

وصل الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق لفريق النجم الساحلي التونسي، إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء، تمهيدًا لتوقيع عقود تدريبه لفريق الوداد البيضاوي.

الوداد المغربي اقترب من إقالة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني الحالي للفريق، بسبب تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام فريق يوسفية برشيد.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربي" إلى أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد، اجتمع مع جاريدو، في تواجد نائبه عبد المجيد برماكي، قبل توقيع العقد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن استقالة المدرب الفرنسي ديسابر خلال الساعات المقبلة، من أجل إسناد مهمة تدريب الفريق إلى الإسباني جاريدو.

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ويستعد الوداد لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الفرنسي ديسابر.

يذكر أن جاريدو كان يقود تدريب النجم الساحلي هذا الموسم، قبل إقالته من منصبه مؤخرًا، بسبب أزمة مع الإدارة برئاسة رضا شرف الدين.

وسبق لجاريدو وقام بتدريب العديد من الأندية العربية، حيث درب الأهلي المصري ثم الرجاء البيضاوي المغربي، ثم العين الإماراتي، وأخيرًا النجم الساحلي.