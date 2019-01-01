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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

تقارير - جارديم مدرباً لموناكو من جديد

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Getty Images
يعود خلفاً لهنري..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية أن ليوناردو جارديم سيتم إعلانه من جديد مدرباً لموناكو في أقرب وقت ممكن.

 

وبحسب RMC فإن جارديم الذي أقيل مطلع الموسم، سيتم حسم مسألة عودته الليلة (الجمعة) بشكل رسمي، على أن يلتحق بالفريق في مباراة السبت أمام ديجون.

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ولن يتولى جارديم قيادة الفريق، بل سيشاهده من المدرجات، تمهيداً لتسلمه المهمة خلفاً لتييري هنري الذي حل محله أولاً، قبل أن يتم إيقافه.

أيضاً سيتم إقالة مايكل إيمينالو المدير الرياضي للنادي، نظراً لعدم رضاء فاديم فاسيليف رئيس النادي عن أدائه، إلى جانب مشاكله السابقة مع جارديم.

يذكر أن التقارير تؤكد سعادة وتحفز الطاقم الفني بعودة المدرب البرتغالي إلى منصبه من جديد.

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