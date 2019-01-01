تقارير .. جاتوزو يتفق مع نابولي على خلافة أنشيلوتي

يبدو أن أيام أنشيلوتي مع نابولي صارت معدودة

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى اتفاق إدارة نابولي مع جينارو جاتوزو، لخلافة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت الإيطالي، فإن جاتوزو وقع على عقد مع نابولي مدته 18 شهراً، بغض النظر عن مباراة الغد.

ويستعد نابولي لمواجهة جينك، مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فريق الجنوب الإيطالي إلى الفوز أو التعادل لضمان الوصول إلى دور الـ 16، وكانت بعض التكهنات ألمحت إلى أن وصول أنشيلوتي إلى هذا الدور سيحافظ له على وظيفته.

جاتوزو يضع شرطاً وحيداً لخلافة أنشيلوتي في نابولي

وأكد الصحفي الموثوق دي مارزيو، أن أنشيلوتي قد يتقدم باستقالته بسبب تراجع النتائج الذي يعيشه الفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويحتل نابولي المركز السابع في السيري آ، برصيد 21 نقطة، ولم يحقق الفريق الفوز منذ ما يقرب من الشهرين.