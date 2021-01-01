تقارير .. تيشيرا يرفض عرض الهلال ويقترب من فريق برازيلي

اللاعب البرازيلي يرفض عرض الهلال المغري

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي أليكس تيشيرا، مهاجم فريق جيانجسو الصيني السابق، يرفض عرض نادي الهلال السعودي، من أجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال تقدم بعرض كبير إلى اللاعب البرازيلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر، ولكن اللاعب ووكيله يرغبان في الحصول على عرض أكبر.

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وأشار الإعلامي بندر العتيبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن تيشيرا يرفض عرض بـ12 مليون يورو في الموسم الواحد، والذي تقدم به نادي الهلال من أجل الحصول على خدماته.

وأضاف العتيبي أن تيشيرا رفض عرض الهلال، واقترب من الانتقال إلى فلومينيسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، رافضًا عرض الهلال الكبير.

وانتهى عقد تيشيرا مع نادي جيانجسو الصيني، ويبحث عن تجربة جديدة، حيث تم عرضه على نادي بنفيكا البرتغالي وأحد الأندية الإنجليزية، ولكن محاولات وكيله لم تنجح.

ويسعى الهلال وصيف ترتيب الدوري السعودي، لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الفترة الحالية، من أجل استعادة الصدارة والعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى.