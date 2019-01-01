تقارير | توتنهام يقدم 70 مليون يورو لخطف ديبالا

صفقة جديدة في الأفق للأرجنتيني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن تقدم توتنهام هوتسبر الإنجليزي بعرض لضم باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن عرض السبرز تقدر قيمته بـ70 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني.

وكان ديبالا قد رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك في إطار صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر.

وعلى الرغم من الرفض الذي تم تبريره بعدم رغبة اللاعب في ترك إيطاليا، إلا أن الأمر يختلف مع توتنهام.

أولاً يشارك السبرز في دوري أبطال أوروبا عكس يونايتد الذي يخوض منافسات الدوري الأوروبي، وثانياً يملك توتنهام مدرباً أرجنتينياً هو ماوريسيو بوتشيتينو، الذي قيل أنه اتصل باللاعب قبل يومين بشكل شخصي.

يذكر أن توتنهام قد حقق وصافة دوري أبطال أوروبا بخسارة النهائي أمام ليفربول 2-0، فيما ضمن مشاركته هذا الموسم بإنهاء البريميرليج في المركز الرابع.