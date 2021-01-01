تقارير تكشف سبب رفض باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لدوري السوبر!

تقارير صحفية توضح أسباب رفض باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لدوري السوبر الأوروبي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أسباب رفض باريس سان جيرمان الفرنسي ومعه بايرن ميونخ الألماني لفكرة دوري السوبر الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن رفض باريس سان جيرمان للفكرة له اعتبارات عديدة على رأسها علاقة رئيس النادي ناصر الخليفي الوطيدة بأليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

بالإضافة لذلك أكدت الصحيفة أن علاقة النادي الباريسي الجيدة بالاتحاد الأوروبي، والوفاق بين صندوق قطر للاستثمار المالك للنادي والاتحاد الدولي مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم يجعل دخول باريس لتلك البطولة شبه مستحيل.

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وأوضحت التقارير أن النادي يعتمد بشكل أساسي على دخله من دوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة لتجديد عقود الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، ويرفض المخاطرة في ذلك الملف.

في الوقت نفسه أوضحت الصحيفة أن الوضع في ألمانيا مغاير بشكل واضح، حيث تميل الأندية لتنفيذ رغبات الجماهير الخاصة بها، وذلك بالتحديد ما منع بايرن ميونخ من المشاركة في البطولة.

وكان هانز يواخيم فاتسكه قد أوضح في تصريحات صحفية أن بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ قد رفضا الدعوة رسميًا للانضمام لـ 12 فريقًا المؤسسين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد هدد بشكل واضح باستبعاد كافة الأندية المشتركة في تلك البطولة من بطولاته القارية ومن بطولاتها المحلية.