تقارير .. تعطل صفقة ماندجوكيتش للدوري القطري

ماندجوكيتش كان قريباً من الانضمام للدحيل القطري

أشارت تقارير صحفية، إلى أن صفقة انضمام ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس إلى الدوري القطري مهددة بالفشل.

وارتبط اسم المهاجم الكرواتي، بالانضمام إلى الدوري القطري من بوابة الدحيل خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لموقع Tuttomercatoweb فإن اختلاف الطرفين على بعض الشروط الشخصية في العقد، قد تتسبب في فشل الصفقة.

وبالرغم من هذا، يشير الموقع إلى احتمالية عودة المفاوضات من جديد واتفاق الطرفين، وتتم الصفقة خلال يناير القادم.

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الكرواتي صاحب الـ 33 عاماً، خرج من حسابات الجهاز الفني للسيدة العجوز بقيادة ساري، وتم استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية هذا الموسم، ولم يشارك مع السيدة العجوز في أي مباراة.

جدير بالذكر أن بعض الأندية الأوروبية، كانت ترغب في الحصول على توقيع ماندجوكيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية وعلى رأسها مانشستر يونايتد، إلا أنها لم تعد مهتمة بالتعاقد معه الآن.