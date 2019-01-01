تقارير .. تعثر صفقة ماندجوكيتش إلى مانشستر يونايتد

سببان وراء تعثر الصفقة كما أشارت الصحافة الإنجليزية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن صفقة الكرواتي مارويو ماندجوكيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد لن تتم.

وكان من المنتظر أن ينضم لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم.

وزعمت صحيفة ESPN FC أنه ليس من المرجح أن ينضم ماندجوكيتش إلى الشياطين الحمر، خلال يناير القادم.

ويأتي سبب فشل الصفقة كما أشارت الصحيفة، هو راتب اللاعب صاحب الـ 33 عاماً، بالإضافة إلى رغبة النادي في التوقيع معه بعقد مدته قصيرة.

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد رصدت 300 مليون جنيه إسترليني لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جدير بالذكر أن ماندجوكيتش، لم يشارك مع يوفنتوس هذا الموسم في أي مباراة، كما أنه يتم استبعاده من التدريبات والمباريات بسبب قرار من الإدارة كما أكد مدرب الفريق.