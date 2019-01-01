تقارير | تصريحات كونتي تنقل بيريسيتش إلى إنجلترا

هل يرحل الكرواتي عن جوسيبي مياتزا؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن وجود انزعاج لدى إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان بسبب المدرب أنتونيو كونتي.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن كونتي كان واضحاً بشأن عدم اعتماده على بيريسيتش في مركز الجناح، مؤكداً أنه ليس مناسباً لما يطلبه المدرب من هذا المركز.

جاء ذلك عقب خسارة إنتر ميلان أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف يوم السبت.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن الكرواتي الدولي لم يكن راضياً عن حديث كونتي، ما يعيد إلى الأذهان مسألة الانتقال إلى البريميرليج.

وكان بيريستيش قد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في صيف 2017، ولكن الصفقة باءت بالفشل.