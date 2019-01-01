تقارير - تشيلسي يوافق.. ساري على أعتاب الرحيل إلى يوفنتوس

اليوفي قريب من التعاقد مع مدرب نابولي السابق.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن تطور كبير في مفاوضات انتقال المدرب ماوريتسيو ساري من تشيلسي إلى يوفنتوس.

وبحسب سكاي سبورت والصحفي جيانلوكا دي مارزيو، تم التوصل لاتفاق بين الناديين، خلال اجتماع في لندن جمع فابيو باراتيتشي مدير يوفي بنظيرته في تشيلسي مارينا جرانوفسكايا.

وقيل بشأن تشيلسي أنه طلب من يوفنتوس بعض الوقت لتدبير المدرب البديل، والذي تشير التقارير لكونه فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي الحالي.

ويعتبر لامبارد أحد أهم أساطير تشيلسي، وعليه يبدو مرشحاً لتولي القيادة في البلوز في ظل الحب الذي يحظى به بين جدران ستامفورد بريدج.

يذكر أن لامبارد لم يسبق له قيادة أي فريق قبل ديربي، ولمدة موسم واحد قاد الفريق فيه إلى نهائي التصفيات النهائية لتحديد ثالث المتأهلين للبريميرليج، ولكن خسره أمام أستون فيلا.