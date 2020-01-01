تقارير - تشيلسي يُقدم عرضًا لموهبة بنفيكا

منافسة من بعض الأندية الإنجليزية..

تقدم تشيلسي بعرض كبير لبنفيكا في سبيل التعاقد مع لاعبه جيدسون فيرنانديز خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك وفق تقارير من شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

فيرنانديز برزت موهبته بشكل كبير هذا الموسم، وكان محط أنظار مانشستر يونايتد في الأيام الماضية، لكن مؤخرًا انضم البلوز إلى قائمة المهتمين بخدماته.

التقارير كشفت عن أن إدارة النادي اللندني قد تقدمت بالفعل بعرض لنظيرتها البرتغالية من أجل ضم فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا مع وجود بند شراء إلزامي.

هذا البند يتضمن أن يدفع تشيلسي 55 مليون جنيه استرليني لبنفيكا لشراء عقد اللاعب نهائيًا ولكن شريطة أن يشارك على الأقل في 50% من المباريات إبان فترة الإعارة.

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في الوقت نفسه، فإن وست هام هو أحد الطامحين في الظفر بصاحب الـ20 عامًا، وقدّم بالفعل عرضًا مماثلًا لإدارة بنفيكا، إعارة لمدة 18 شهرًا مع وجود بند شراء إلزامي أيضًا.

لكن المميز في عرض وست هام أن نسبة المشاركات التي تؤدي إلى إلزامية الشراء أقل من الموجودة في عرض تشيلسي.

يذكر أن اللاعب البرتغالي قد شارك هذا الموسم في 7 مباريات فقط خلال الدوري البرتغالي نتيجة لخلافات مع مدربه، مما عزز رغبته في مغادرة بنفيكا خلال السوق الحالي.