الانتقالات
الانتقالات

تقارير: تريزيجية يغيب عن تدريبات قاسم باشا ويرغب في الانتقال لجلطة سراي

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تريزيجيه
جناح منتخب مصر متمسك بالانتقال لجلطة سراي التركي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن محمود حسن تريزيجية، لاعب فريق قاسم باشا التركي، غاب عن التدريبات الجماعية، وأنه يتمسك بالانتقال لفريق جلطة سراي.

تريزيجية تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة قبل انتهائها، مساء غدٍ الخميس.

صحيفة "سبوركس" التركية، أكدت على أن تريزيجية لم يحضر لتدريبات قاسم باشا، رفقة زميليه مباي دياني وأوليفر فيجانو.

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وأشارت جريدة "سبورأنديباي" التركية، إلى أن تريزيجية قال لإدارة قاسم باشا، جلطة سراي يرغب في ضمي وأنا أريد الانتقال لصفوفه.

قاسم باشا التركي، لا يرغب في الاستغناء عن خدمات تريزيجية، إلا بمقابل مادي لا يقل عن 10 ملايين يورو، وهو الأمر الذي يعطل انتقاله.

نادي لاتسيو الإيطالي، وأيضًا شتوتجارت الألماني، يرغبان في ضم تريزيجية، بالإضافة لعرض جلطة سراي التركي.

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