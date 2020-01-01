تقارير .. تحذيرات من عقوبات قوية للمنسحب من دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا في طريقه للاستكمال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يتعامل بنفس اللوائح الموضوعة لديه ضد أي فريق ينسحب من دوري الأبطال.

وينوي الاتحاد الآسيوي استئناف البطولة خلال المرحل المقبلة من أجل تحديد بطل لدوري أبطال آسيا حيث يحاول الوصول إلى خطة لإقامة ما تبقى من البطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، من مصادر من داخل الاتحاد الآسيوي، أنه سوف يطبق العقوبات المنصوص عليها في لوائحه في حال انسحاب أي نادٍ.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن العقوبة تصل إلى منع المشاركة في موسمين بجانب غرامة مالية تصل إلى 13 ألف دولار للفريق المنسحب.

وعقوبات على الدولة نفسها بسحب المقعد وتوقيع غرامات تتجاوز مليون دولار لتعويض الرعاة وأصحاب الحقوق في البطولة.

واختتمت الصحيفة تقريرها أن عدم استكمال الموسم المحلي في أي دولة لن يكون عذرًا للانسحاب من دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.