تقارير .. تحديد هوية حكام الجولتين الأولى والثانية في الدوري السعودي

الدوري السعودي للمحترفين ينطلق يوم 17 من أكتوبر الجاري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعتزم على إسناد بعض المباريات الافتتاحية لحكام محليين.

وينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 17 أكتوبر الجاري، حيث تستعد جميع الأندية لتقديم مستوى أكثر من ممتاز للمنافسة على اللقب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي تنوي إسناد مباريات الجولتين الأولى والثانية لحكام محليين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إسناد المباريات لحكام محليين سعود لصعوبة استقدام طواقم حكام أجانب في مواعيد المباريات المعلنة.

وأكدت التقارير أن ارتباط الحكام المميزين بإدارة بعض المباريات في البطولات الأوروبية ومختلف لقاءات التصفيات يزيد صعوبة استقدامهم.

وألمحت الصحيفة أن ضمن الأسباب أيضًا هو رفض بعض الحكام التنقل من بلادهم خاصًة مع تزايد حالات العدوى بفيروس كورونا مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة.