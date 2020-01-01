تقارير .. تحديد موعد انتقال كورزاوا إلى أرسنال

اللاعب سينضم للجانرز بالمجان

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي أرسنال اتفق مع لايفين كورزاوا، لاعب باريس سان جيرمان على كافة تفاصيل الصفقة.

وينتهي عقد كورزاوا، مع باريس سان جيرمان، في الصيف القادم ويحق له الرحيل عن الفريق الفرنسي بالمجان في يونيو القادم.

ووفقاً لصحيفة فرانس فوتبول، فإن اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، اتفق مع أرسنال على الانضمام للفريق بالمجان في الصيف القادم.

وسيوقع اللاعب الفرنسي، على عقد مدته خمس سنوات، بداية من الموسم الجديد، بعد توصية من ميكيل أرتيتا مدرب الفريق اللندني.

كورزاوا يُزيد التكهنات حول اقترابه من أرسنال

ورفض المدافع الفرنسي، الانتقال للدوري الإيطالي من بوابة إنتر، خلال فترة الانتقالات الحالية وقرر الانضمام للفريق اللندني.

جدير بالذكر أن كورزاو، شارك مع باريس هذا الموسم في 14 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات نجح خلالها في صناعة هدف واحد.