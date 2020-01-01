تقارير | بين إثارة جدل وعلاقة قوية – جيوفينكو إلى بارما أم إنتر ميلان؟

هل يرحل جيوفينكو عن صفوف الهلال بنهاية الموسم الحالي؟

أثار دانييل فاجيانو، المدير الرياضي لفريق نادي بارما الإيطالي الجدل، حول تعاقد فريقه مع سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جيوفينكو كان لاعبًا في صفوف بارما خلال الفترة من 2010 إلى 2012، بعد إعارته من صفوف فريق يوفنتوس، قبل الانتقال إلى تورنتو الكندي، الذي انتقل منه إلى الهلال في يناير 2019.

وأشارت صحيفة "فوتبول إيطاليا" إلى أنه عندما سُئل فاجيانو عن توقيع جيوفينكو لنادي بارما، رد على الأمر بتصريح مثير للجدل، حيث قال: "سوف نرى".

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كما تحدث روبرتو دافيرسا، مدرب فريق بارما عن جيوفينكو، حيث قال: "تواصلنا مع جيوفينكو في يناير الماضي، من أجل التعاقد معه بديلًا للإيفواري جيرفينيو.

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وعلى جانب آخر، أكد موقع "إنتر نيوز" الإيطالي، على أن جيوفينكو قد يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل العلاقة القوية بينه وبين أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي للفريق.

يأتي ذلك بعدما أفصح جيوفينكو "النملة الذرية"، صاحب الـ33 عامًا، عن رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي، من أجل اللعب في صفوف المنتخب الإيطالي من جديد.