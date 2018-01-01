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تقارير - بيراميدز يقترب من خطف صفقة جديدة في صراعه مع الأهلي

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محمد أمين بن عمر
بيراميدز يدعم فريقه جيدًا في الانتقالات الشتوية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي بيراميدز المصري اقترب من التعاقد مع التونسي محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي.

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع مسئولو النجم للحصول على خدمات بن عمر، بالإضافة إلى مفاوضات الأهلي المصري في وقت سابق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن بيراميدز اقترب بالفعل من حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم خط الوسط.

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وكان قضى بن عمر فترة إعارة في فريق أهلي جدة السعودي في الفترة الأخيرة لم تكلل بالنجاح للعودة مرة أخرى للنجم.

ومن المتوقع أن ينضم بن عمر لتدريبات بيراميدز، في حال إتمام التعاقد رسميًا خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري المصري يوم 4 يناير المقبل.

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وكان الأهلي يرغب في التعاقد مع بن عمر، من النجم الساحلي لتدعيم خط وسط الفريق استعدادًا للنصف الثاني من الموسم بالدوري المصري.

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