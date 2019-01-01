تقارير - بيراميدز يتعاقد مع الأوغندي لومالا ويخطفه من الهلال السعودي

بيراميدز يواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تعاقد نادي بيراميدز المصري مع عبده لومالا لاعب المنتخب الأوغندي ونادي سيريانسكا السويدي.

وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق للمنتخب الأوغندي، تولى تدريب بيراميدز، حيث طالب بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم الفريق في مركز المهاجم الصريح.

ووفقًا لما نشره موقع "كاوواو" الأوغندي، أن اللاعب وصل إلى القاهرة أمس الجمعة من أجل إنهاء كافة تفاصيل انتقاله إلى بيراميدز.

وأشارت التقارير أن اللاعب خضع للفحص الطبي بالفعل ويتبقى فقط الكشف الرسمي عن الصفقة التي قد تكون خلال ساعات قليلة مقبلة.

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وأوضح الموقع الأوغندي أن بيراميدز نجح في خطف لومالا بعد منافسة مع الهلال السعودي، الذي دخل في مفاوضات خلال الفترة الأخيرة مع اللاعب.

وكان بيراميدز قد أحدث حالة منافسة قوية في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بعد أن عقد الكثير من الصفقات المميزة.