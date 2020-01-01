تقارير - بيتريسكو على أعتاب تدريب النصر

الاتفاق بات وشيكًا..

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن دان بيتريسكو بات على أعتاب تدريب النصر، وأن الاتفاق بينه وبين مسؤولي العالمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

النصر فشل في تحقيق أي نقطة بأول ثلاث مباريات في الدوري السعودي وبعد أسابيع قليلة من الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني ليصبح مستقبل روي فيتوريا على المحك.

وبحسب ما كشفته تقارير من شبة "FANATIK" الرومانية، فإن النصر بات شديد الإصرار في الأيام الأخيرة على التعاقد مع بيتريسكو، وأن النادي السعودي بات على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب مع ناديه الحالي كلوج.

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بيتريسكو تلقى هزيمة قاسية على يد روما في الدوري الأوروبي بخمسة أهداف نظيفة يوم الخميس الماضي، ما من شأنه أن يعجل بمغادرته لناديه الروماني، لا سيما وأن علاقته سيئة للغاية بمالك كلوج في الآونة الأخيرة.

إدارة النصر عرضت على بيتريسكو أن يتحصل سنويًا على 2.5 مليون يورو، في الوقت الذي يتقاضى فيه في كلوج فقد 360 ألف يورو سنويًا مع امتداد العقد حتى صيف 2022.

ليس هذا فحسب، بل إن إدارة العالمي على استعداد لدفع الشرط الجزائي، والذي أكدت الشبكة الرومانية أنه 500 ألف يورو فقط وليس 2 مليون كما سبق وأن زعمت تقارير من صحف أخرى.

عمومًا، نقاش ساخن جمع بين بيتريسكو ومالك كلوج بعد الهزيمة في الدوري الأسبوع الماضي، وحينها أخبره المالك أنه إذا أراد الرحيل فعليه دفع الشرط الجزائي إلى جانب رد الأموال التي تحصل عليها من النادي في الصيف الماضي.

في النهاية، ادّعت الصحيفة أن المفاوضات النهائية بين النصر وبيتريسكو سوف تحدث في نهاية الأسبوع المقبل، ومن غير المعلوم إذا ما كان سيذهب المدرب للسعودية أو يأتي مسؤولو النادي بأنفسهم إلى رومانيا لحسم الأمر.

الجدير بالذكر أن الوصل الإماراتي هو الآخر أحد المهتمين بالتوقيع مع بيتريسكو، غير أن النصر يبدو بصورة واقعية هو الأوفر حظًا للتعاقد مع المدرب الروماني.