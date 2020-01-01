تقارير .. بوتشيتينو يدخل ترشيحات برشلونة لخلافة فالفيردي

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير يتصدر ترشيحات إدارة برشلونة لتدريب الفريق وخلافة فالفيردي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير قد أصبح على رأس ترشيحات إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" والتي أكدت أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يراهن على نجاح المدرب السابق لتوتنهام.

وتحدثت الصحيفة عن حصول بارتوميو على دعم الإدارة الرياضية في ذلك الشأن وموافقتهم على قدوم بوتشيتينو في أسرع وقت ممكن.

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يأتي كل ذلك في نفس الوقت الذي أجل فيه تشافي هيرنانديز الرد على إدارة برشلونة بشأن تدريبه للفريق لما بعد نهائي الكأس الذي يخوضه مع السد ضد الدحيل.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ربطت برشلونة بعدة أسماء أخرى منها رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا والذي رفض التخلي عن فريق بلاده في الوقت الحالي.

وتمت إقالة بوتشيتينو من تدريب فريق توتنهام هوتسبير مؤخرًا بسبب تراجع النتائج وأصبح حرًا في الوقت الحالي حيث تم استبداله بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

جدير بالذكر أن بوتشيتينو له تصريح شهير كان قد أدلى به عندما كان يدرب توتنهام أكد من خلاله تفضيله العودة لمزرعته في الأرجنتين على تدريب برشلونة.